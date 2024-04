Juridisk offentliggørelse

Baser hat sich als zuverlässiger und professioneller Spezialist für Sonnenschirmständeren.

Vielleicht fragen Sie sich: was ist das Besondere an diesem Sonnenschirmständer mit zwei Sandsäcken? Glauben Sie mir, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ein Basis-Kit und zwei Säcke, die mit Sand gefüllt sind. Klingt vielleicht sehr simpel, aber wie Sie sicherlich auch selber wissen, dann sind die besten Lösungen oft die einfachsten.

Seit Jahren haben uns viele Leute genau diese Frage gestellt. Aber wir blieben standhaft und bestanden darauf, dass dies tatsächlich die bessere Lösung war. Jetzt nach mehr als 10.000 zufriedenen Kunden können wir wohl schon feststellen, dass wir nicht ganz falsch lagen.

Joe hat seit Jahren denselben traditionellen Sonnenschirmständer aus Beton.

Er lässt ihn das ganze Jahr draußen im Garten, da es zu mühsam ist, ihn zu verschieben. Einfach zu viel Aufwand. Dadurch werden Rohr, Schrauben und Muttern im wiederkehrenden Gefecht gegen das unangenehme Winterwetter zurückgelassen, und der Ständer wird rostig und beschädigt. Als im zeitigen Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen endlich zurückkehren, klemmt Joes Sonnenschirm. Wenn er sich entschieden hätte, seinen Sonnenschirm zu lagern, wäre die Situation nicht viel besser gewesen. Er schafft es deswegen nicht, den Sonnenschirm wieder direkt ins Rohr zu stellen und viel weniger ihn zu befestigen, da die Schrauben und Muttern nicht mehr funktionieren.

Und Joe ist nicht der einzige…

Millionen von Menschen wie er haben ihre Erfahrungen mit alten Sonnenschirmständern gemacht, die:

• schwer zu verschieben sind

• die Holzterrasse beschädigen

• ein Rohr haben, das nie zum Schirmstock passt

• Abschlussringe, Reduzierringe und Arretierschrauben haben, die den Stock nicht gut genug befestigen

• nicht verhindern können, dass der Ständer und der Sonnenschirm bei einer Brise umkippen

Glücklicherweise sind wir hier, um dieses Problem zu lösen.

Entdecken Sie die großartigen Funktionen unserer Baser Sonnenschirmständer

Sagen wir es mal klar und deutlich: Ein Sandsack ist nicht die nächste revolutionäre Idee, daher sind unsere Sandsäcke auch nicht patentiert. Punkt. Es ist halt ein Sandsack. Aber…wir haben diesem recht einfachen Sandsack eine neue Funktion gegeben - als Gewicht für unser einzigartiges, patentiertes Basis-Kit (und das ist eine revolutionäre Idee.):

1. Weltpatentiertes Basis-Kit. - der Sonnenschirmständer, der zu allen Stockgrößen passt.

In unserer Produktentwicklungsphase wurde uns schnell sehr klar - wir wollten das Rohr und alle Einzelteile, die entweder rosten oder nicht zum Sonnenschirm passen, loswerden. Wir haben also ein völlig neues System erfunden - das Baser Basis-Kit.

Unser Ziel war es, einen Sonnenschirmständer herzustellen, der zu allen Sonnenschirmstöcken passen würde, unabhängig vom Durchmesser. Einen Sonnenschirmständer, der nie rosten würde. Weder bei Frost noch bei Regen.

Einen Sonnenschirmständer, der einfach zu montieren und zu zerlegen wäre. Einen Sonnenschirmständer, der sich immer um die Stange des Sonnenschirms halten und höchste Stabilität bieten würde. Und wir haben letztendlich den besten Sonnenschirmständer von allen gemacht, der als ein bahnbrechendes Basis-Kit bestehend aus drei verschiedenen Elementen geboren wurde: Einer Basis, vier Beinen und einem Ring.

Das Besondere an diesem Basis-Kit ist die Tatsache, dass es für den Benutzer geschaffen wurde. Wie? Einfach. Neben der Entwicklung eines Kits, das niemals rosten würde, passt unser Basis-Kit zu allen Sonnenschirmstöcken und wird definitiv auch zu Ihrem Sonnenschirm passen. Garantiert. Außerdem passen unsere verschiedenen Modelle (30 kg, 40 kg und 50 kg für den Sonnenschirmständer für den Garten und 15 kg und 20 kg für die Sonnenschirmständer für den Balkon) zu einem breiten Spektrum von Sonnenschirmdurchmessern. Mit anderen Worten: ein Sonnenschirmständer für jede Situation.

2. Sandsäcke, so einfach und dennoch so schwer

Im Jahr 2007 war Josefines Vater über seinen Ampelschirm ziemlich verärgert, weil er schwere Betonplatten brauchte, um den Sonnenschirm aufzustellen. Natürlich gefiel ihm das nicht, weil der Sonnenschirmständer es unmöglich machte, den Sonnenschirm auf seiner kleinen Terrasse hin und her zu verschieben. In Dänemark ist ein leicht zu verschiebener Sonnenschirmständer ein Muss, da sich die Sonne im Sommer viel am Himmel bewegt. Die einzige Lösung, auf die er kommen konnte, war es, einen Sandsack aus einem Outdoor Stoff zu nähen, den er in seinem Schuppen liegen hatte, und Sand in den Sandsack hineinzulegen. Nachdem er mit dieser Lösung für eine Weile experimentiert hatte, kam er auf eine clevere Idee! Den Sonnenschirmständer in etwas umzuwandeln, das jeder verwenden könnte, und Sandsäcken anstelle von Beton als Gewicht zu verwenden, da die Sandsäcke viel einfacher und handlicher waren.

Ja, Sandsäcke sind wirklich stabil.

Der erste Eindruck vieler Menschen ist, dass die Verwendung von Sandsäcken als stabilisierendes Gewicht für einen Sonnenschirmständer ganz und gar nicht stabil aussieht. Nach Jahren und Jahren des Testens haben wir und Tausende unserer zufriedenen Kunden jedoch festgestellt, dass Sandsäcke noch mehr Stabilität bieten. Warum? Wegen der Kombination unseres Basis-Kits und des hohen Gewichts der Sandsäcke. Dadurch lässt sich der Sonnenschirm leicht biegen. Dies bedeutet, dass der Windstoß einfach reduziert wird, wenn der Sonnenschirm sich ruhig hin und her bewegt.

Als eine der Industrien, die am meisten CO2 produzieren, ist die Granit- und Betonindustrie nicht nur sehr umweltschädlich. Beton ist gleichzeitig auch viel schwieriger zu handhaben als ein weicher (aber schwerer!) Sandsack. Ist die Verwendung von Sandsäcken für Ihren Sonnenschirmständer also eine gute Idee? JA, denn das Konzept ist einfach, die Sandsäcke sind schwer und stabil, und das Ganze ist gleichzeitig auch ein bisschen gemütlich.

… Aber ich habe ja schon bequeme Griffe fürs Verschieben meines Sonnenschirmständers und meines Sonnenschirms?