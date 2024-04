14 vaner, der gør dit hus beskidt, og som du måske ikke kendte

10. At opbevare udløbne fødevarer i spisekammeret: Det er nemt at glemme de glemte produkter bagerst i spisekammeret, men de kan blive en fest for skadedyr! Løsningen: Regelmæssig rengøring og at slippe af med udløbne genstande kan holde uønskede ubudne gæster på afstand!

11. Ikke at rengøre støv fra høje overflader: Støv kender ingen grænser! Det er vigtigt ikke at glemme høje overflader ved rengøring for at forhindre støv i at samle sig og falde ned på alt andet. Løsningen: En god støvsuger fra tid til anden kan gøre hele forskellen!

12. At efterlade genstande malplaceret: Har du nogensinde søgt efter dine nøgler i timevis kun for at finde dem på det mest oplagte sted? At efterlade genstande rundt omkring kan bidrage til det samlede rod i dit hjem. Løsningen: et sted for alt og alt på sin plads!