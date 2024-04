Hvor meget vil en tilbygning koste mig?

En tilbygning kan hurtigt blive dyr, så det er vigtigt ikke at gå på kompromis med god planlægning for at kunne beregne, hvor meget en tilbygning vil koste. Hos homify finder du selvfølgelig også tips og ideer til hjemmeforbedringer, som alle har råd til. På den måde kan du realistisk estimere byggeomkostningerne pr. kvadratmeter og holde dem så lave som muligt. En fin idé til at udvide dit boligareal er for eksempel en præfabrikeret tilbygning. Et parcelhus kan derfor hurtigt og effektivt udbygges.

Dette er, hvad der skete i dette eksempel: Huset ligger på en bjergskråning i en stille sidegade. Familien, der bor der, ønskede yderligere værelser samt mere plads i stue og køkken. Planen var at skabe en to-etagers tilbygning med en dobbelt garage og et ekstra kælderrum.

For at give plads til tilbygningen blev de gamle, fritstående garager revet ned. Det præfabrikerede hus blev bygget i bindingsværkskonstruktion – ligesom konstruktionen af kuben over garagen.