7 tips til flisebelagte brusekar

Installation af en italiensk bruser kræver, at bunden af enheden er på samme niveau som badeværelsesgulvet. Hvis du ønsker at ændre din gamle, klassiske bruser til denne type bruser, skal du muligvis foretage relativt store ændringer i dette rum.

Hvilket type evakueringssystem skal du vælge?

Hvis du vælger en italiensk bruser, altså med brusekar i gulvhøjde, skal du udstyre området med et gulvafløb med stor kapacitet, så vandet kan evakueres hurtigt og for at undgå enhver risiko for oversvømmelse. Dette er et væsentligt element for din komfort.

Der er to typer af evakueringssystemer:

- Jordhæverten, som kan være centralt placeret eller ej: Den skal have plads under bunden og skal være den rigtige størrelse for god dræning.

- Gitteret, som er lidt mere designorienteret og giver lettere adgang til evakueringen.

Vigtigt at bemærke:

- God evakueringseffektivitet afhænger af afløbets diameter, som skal være mindst 90 mm, samt rørenes diameter, som ikke må være mindre end 50 mm.

- Du kan altid installere en platform i bruseren for at opnå større komfort og sikkerhed, hvilket samtidig kan begrænse risikoen for at glide.