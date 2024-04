Opdag betyningen af loftshøjde i et hus!

Selvom loven fastsætter en minimumsforanstaltning for at sikre tilstrækkelig beboelighed, er det vigtigt at bemærke, at denne værdi muligvis ikke er nok til at garantere, at huset har de bedste æstetiske forhold eller for at undgå en følelse af tranghed . Og sandheden er, at med byplanlægningspresset betyder behovet for at få mest muligt ud af tilgængelig jord, at værdierne altid er sat på et minimum, hvilket ender med at få lejligheder til at have lofter, der visuelt ser lave ud. På den anden side forværrer dårligt dimensionerede lister, pynt og falske lofter dette problem i høj grad.

Den gode nyhed er, at der er nogle løsninger, der visuelt kan hjælpe med at få lofter til at fremstå højere og rum til at virke bredere! Her er nogle tips:

- Læg vægt på lodrette elementer – når du har lavt til loftet er det vigtigt at undgå at gøre opmærksom på rummets bredde. I stedet bør høje og smalle elementer indgå i udsmykningen, som eksempelvis lodrette lameller på væggene.

- Vælg forsænket belysning – glem nu alt om prangende lamper, der hænger fra loftet! Dette vil kun fremhæve, hvor lave dine lofter er, og fremhæve følelsen af klaustrofobi i rummet. Vælg indbygget belysning: – det er nemt at installere og udover at optimere din plads kan du også spare penge, fordi LED-spotlamper i forvejen er ret billige og sparer meget strøm.

- Vælg meget lyse farver for at understrege følelsen af rummelighed, og tænk ikke engang på mørke vægge eller elementer, som kun tydeligere vil vise rummets lave højde.

- Når du sætter rammer på væggene, skal du vælge en højde lige over sofaen. Placer dem aldrig i midten, da dette kun vil skabe en visuel forstyrrelse, som om du deler væggen i to og gør pladsen mere begrænset.

- Indret rummet med lave møbler, som viser de fleste af væggene godt, hvilket forbedrer hele deres højde. Og dekorer med glaselementer, der på grund af deres gennemsigtighed ikke skærer den visuelle linje og ikke forstyrrer fornemmelsen af dybde og bredde.

- Og tænk endelig godt over gardinernes højde! Disse skal gå fra gulv til loft eller højst være omkring fem centimeter fra gulvet. Enhver anden størrelse vil ikke gøre noget for at forbedre rummets stil og levedygtighed.