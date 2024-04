Huller i væggene: Sådan fylder du dem og får en ny væg!

Der er flere måder til at reparere små huller i vægge forårsaget af dekorationer eller møbler fastgjort til væggen. Da disse huller er små, behøver de nogle gange ikke engang at blive malet over, især på meget lette vægge. Men det mest normale er, at efter at have repareret hullet, skal der et eller to lag maling til. Disse metoder er velegnede til stuk og gips, gipsplader og gipsvægge.

Metode 1 – Med tandpasta, i mindre huller

Tandpasta er en god allieret til at reparere små huller i vægge! Virker det mærkeligt for dig? Det er rigtigt, men det er ikke værd at bruge den slags med farvede striber! Når den hærder, får tandpastaen en konsistens, der fylder hullet i væggen og endda giver mulighed for skånsom udjævning, der skjuler skaderne, men det garanterer ikke et professionelt resultat. Den er god til hvide vægge med ruhed, der skjuler dem, og i meget små huller.

Metode 3 – Med hvid sæbe, i små huller

Det er en metode til forklædning, snarere end reparation, og du kan bruge den, indtil du har tid til at lave den endelige reparation. Fyld hullet med fast sæbe blødgjort med hænderne og glat med selve sæbestykket.

Metode 4 – Med skolekridt

Kridt har meget gips i sin sammensætning, selvom det ikke har et klæbende element. I små huller vil det garantere et meget ensartet udseende, der endda giver dig mulighed for at male over det. Det eneste, du skal gøre, er at væde kridtet og trykke det mod hullet, indtil det smuldrer til en masse og fylder det åbne rum. Glat med fingrene og mal.