Køkkener med en ø: hvad du skal vide, før du designer dit!

Køkkener med øer er på mode, og vi er ikke i tvivl om, at øer er elementer, der ser ud til at være en merværdi i dette rum, da de tilføjer 25% ekstra bordplads. Ud over denne komplementære overflade til madlavning og uformelle måltider, kan øerne også omfatte opbevaringsplads, hvidevarer og en vask. Der er endda køkkener med en ø og bord: en meget nyttig 2 i 1.

At have et køkken med en ø er mange menneskers drøm. Entusiasme fører til nogle fejl, når man vælger øen, især med hensyn til dens andel. I dag giver vi dig nogle tips til at hjælpe dig med at vælge den rigtige ø til dit køkken og hjælpe dig med at afveje fordele og ulemper ved at have en ø.

For at illustrere vores artikel valgte vi portugisiske billeder af moderne ø-køkkener. Hvis et eller flere projekter betager dig, skal du blot klikke på kontakt -etiketten for at nå de fagfolk, der er ansvarlige for dem.

Lad os se på det?