Hvordan termisk isolerer man loftet for at spare energi og opnå mere komfort?

At holde huset varmt uden at bruge for meget: Vi leder altid efter løsninger på dette problem, og hvis vi bor i et koldt område, er det vigtigt at finde effektive ressourcer, der ikke er for dyre. Det er dog kendt, at elektricitet i Portugal er dyrt – en af de dyreste i Europa målt i købekraftsparitet – og det samme gælder for gas. Faktisk er gaspriserne i Portugal de højeste i EU (9,7 ppc pr. 100 kWh).

Derfor skal din bolig have god varmeisolering, så den genererede varme ikke slipper ud noget sted. Hvis du bygger eller ombygger et hus, er dette et punkt, du ikke bør forsømme. God isolering kan være dyr, men på kort og mellemlang sigt er det næsten altid det værd, da interiøret forbliver varmt, og der ikke sker noget spild.

I dag vil vi fokusere på loftsisolering.

Få mere at vide.