8 ting, der bringer uheld at have derhjemme

Ifølge overtro bringer det uheld at ødelægge et spejl. Måske uheldet med at ødelægge det og skulle bruge flere penge på at købe et nyt.

Hvis spejlet er i stykker, bør du smide det ud for at undgå at tiltrække uheld. Det samme gælder glas, lad være med at beholde det, for du kan skære dig, når du drikker af det.

Sjovt fakta: overtroen om 7 års uheld, når et spejl går i stykker, går tilbage til det antikke Grækenland!