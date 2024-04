Moleanos sten: Karakteristika, typer, fordele og ulemper, rengøring og priser!

Som tidligere nævnt har Moleanos-sten fysiske og strukturelle egenskaber, der kræver konstant pleje, regelmæssig rengøring og, for at undgå store og endda irreversible problemer, behandling af selve stenen. Derfor, hvis du allerede har denne type sten i dit hjem, vil bejdsning, afkalkning og vandtætning af Moleanos sten helt sikkert være velkendte emner for dig. Du bør kigge efter firmaer/fagfolk, der udfører denne type service, gerne med miljøvenlige produkter uden syre eller basiske baser, for at sikre dybderengøring uden at beskadige gulvet.

Behandling og polering af Moleanos-sten, som er essentiel, for at den ikke mister sin tekstur, glans og farve, gør ikke rengøring mindre nødvendig. Vi anbefaler, at du rengør overfladerne regelmæssigt for at bevare materialets integritet.