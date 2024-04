Vinduer af PVC eller aluminium? Få svaret her!

Det er tid til at skifte vinduerne i dit hjem. Forår og sommer er her, og det er det perfekte tidspunkt til at foretage denne forandring, før kulden invaderer alt. Der er jo ingen, der ønsker at have hele deres hus åbent om vinteren, heller ikke blot i et par timer!

Men at udskifte et hjems vinduer er alt andet end trivielt. Der er masser af materialer at vælge imellem, med forskellige karakteristika, udseender og priser, og så er der selve bygningens konfiguration, som kan have stor indflydelse på dette valg.

Det endelige valg, der opstår i de fleste tilfælde, er blot ét: – PVC eller aluminium? Træ og glasfiber kan være for dyre i forhold til deres fordele, hvilket gør dem til mindre almindelige valg.

Hvis du står over for dette dilemma og er usikker på dit valg, kommer homify dig til hjælp! I dag taler vi om materialer til vinduer, rammer og skodder, deres egenskaber, fordele og ulemper og endda priser. Gå ikke glip af det!