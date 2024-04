Sådan ved du, om en væg er bærende (og kan rives ned)

Hvis bygningen har flere etager, kan det være nyttigt at observere placeringen af bygningens bærende vægge. For at kontrollere, hvilke hovedvægge der er, er det vigtigt omhyggeligt at undersøge planen for hver etage. Det mest normale er, at bygningerne får tyndere vægge, når højden stiger. Vi foreslår også, at du analyserer bygningens grundplan, da dette vil give dig mulighed for bedre at forstå, hvad der sikrer stabiliteten af hele strukturen.