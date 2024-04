Vidunderligt moderne hus – funktionel og elegant arkitektur

God arkitektur forsømmer ikke nogen detaljer. Et projekt om at bygge et hus bliver aldrig endegyldigt gennemført uden at passe på omgivelserne med et godt udvendigt projekt!

I dette tilfælde er den omhu, der er lagt i hver eneste detalje, synlig, hvad enten det er i den udendørs belysning, som vil forstærke huset så meget om natten, eller i de planlagte minimalistiske haver.

Ved indgangen yder et slankt og højt cyprestræ et beskedent, men tydeligt synligt bidrag til at skabe en større følelse af vertikalitet og fremhæve lamellernes træ.