Hvor meget koster det at bygge et hus – trin for trin

Som vi allerede har nævnt, beskæftiger vi os her med byggeprocessen, uden at medregne omkostninger til licenser, topografiske undersøgelser, lån, pålagte projektomkostninger eller andre udgifter. Vær dog opmærksom på deres eksistens og inkludér dem i dit budget.

For dem, der ikke allerede ejer deres egen jord, begynder processen med at bygge et hus med køb af jorden, og så begynder besværet.

Hvis du køber en udstykket grund, vil du have adgang til en del grundlæggende infrastruktur, såsom elektricitet og spildevand, der allerede er installeret. På en ikke-udstykket grund vil disse infrastrukturer skulle betales af dig. Du kan også købe en grund med et godkendt projekt (som ofte indgår i byudviklingsplaner), men du er begrænset i, hvad du kan bygge (du kan ikke afvige fra det godkendte projekt). Men da du allerede har en godkendelse, udgør dette ikke længere et problem.

I Portugal, som i ethvert andet land, varierer jordpriserne meget, men det er velkendt, at priserne er lavere i landets indre. En anden faktor, der påvirker prisvariationen, er nærheden til byer, især store befolkningscentre. Det betyder, at et hus i landets indre, i en landsby, vil være den billigste løsning, og at hvis du har et begrænset budget, bør du overveje at flytte væk fra byerne for at realisere din drøm om at bygge dit eget hus.

I visse områder kan grundens værdi endda udgøre op til 50 % af husets samlede værdi, da priserne varierer fra 18 euro pr. kvadratmeter i landets indre til mere end 1500 euro pr. kvadratmeter i eksklusive kystnære områder (husk, at disse tal er vejledende gennemsnitsværdier).