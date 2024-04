Volumetri? Find ud af nu, hvad det er, og hvad det er til!

Processen med at bygge et hus er fuld af vanskeligheder, især for dem, der aldrig har tænkt meget over emnet. Når nogen beslutter sig for at få deres drømmebolig, og gør meget ud af at være involveret i projektet, bliver de omgivet af vilkår, koncepter, love og udgifter, som de nok ikke havde regnet med.

Udtryk som volumetri eller sektorisering dukker pludselig op i arkitektens mund, selv på projektdesignstadiet, og vi føler os uvidende.

Men vi hos homify ønsker aldrig, at det skal ske, og det er derfor, vi altid bringer dig artikler, der udforsker de forskellige facetter af sagaen om at eje et hjem, lige fra projektdesignet til de mindste dekorative detaljer! I dag har vi lavet denne artikel, hvor vi taler lidt om volumen i arkitektur, hvad det er, hvad det er til og hvordan det kan bruges til din fordel. Gå ikke glip af det!