Alt, hvad du altid har ønsket at vide om LSF-konstruktion (og ikke vidste, hvor du skulle lede)!

- Byggehastighed

At vælge denne type konstruktion betyder at vælge hastighed. Mange modulkonstruktioner benytter delvist LSF på grund af dets hurtighed, effektivitet og kontrollerbarhed i fabrikken. Det betyder dog ikke, at alt LSF-byggeri er modulært eller præfabrikeret, da størstedelen fremstilles og opstilles på stedet.

Hvad gør processen så hurtig? Materialernes lethed, på trods af deres størrelse, spiller en afgørende rolle for at reducere byggetiden, men der er også andre faktorer. De hurtige, mekaniske fastgørelsessystemer eliminerer ventetider for cementtørring. Hurtigtørrende mørtler bidrager ligeledes, og den lette installation af rør, sammen med andre innovative teknikker, bidrager til markant at reducere byggetiden.

- God præstation mod brande

Selvom stål mister modstandskraft ved høje temperaturer, bidrager anvendelsen af gips og mineralfibre samt yderligere beskyttelse—enten i en kapsel, der beskytter den metalliske struktur, eller i skjolde på alle overflader—til at opnå en høj smeltetemperatur. Dette reducerer materialets evne til at deformere under varmepåvirkning og forbedrer dets modstandsdygtighed over for varme, vedhæftningsevne, og holdbarhed over tid mod atmosfæriske forhold, kemikalier, stød og andet.

- Det er en meget holdbar konstruktion

Holdbarheden af denne konstruktion afhænger af dens mindst holdbare komponent. Da den er lavet af meget holdbare elementer, opretholder denne konstruktion projektkravene med hensyn til sikkerhed, funktionalitet og æstetik, uden behov for ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger i dens levetid.

- Alsidighed

Denne konstruktion er nem at vedligeholde, meget effektiv i rehabilitering og billigere end traditionel konstruktion.