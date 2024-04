Et ombygget hus til at inspirere dig

Lige i centrum af Lissabon kan du stadig finde flere huse med rum som dette. Et udendørs rum, der er et sandt privilegium, og som også giver dig mulighed for at have glade kæledyr i centrum af hovedstaden. Dette rum kommunikerer direkte med stuen og er opdelt af et stort vindue, og tillader også en stor mængde naturligt lys at komme ind i stuen, hvilket er en fantastisk kvalitet.

I et rum som dette kan du lade fantasien løbe løbsk. Det kan have planter, en have eller blot gulvbelægning og nogle møbler, der tillader komfort udendørs.