6 trin til at samle gardiner korrekt

Gardiner er essentielt tilbehør at have i et hjem. De fortjener stor opmærksomhed og fremhæves i denne artikel.

De er bestemt en dekorativ genstand, men også for privatliv og beskyttelse mod omgivende lys. Gardinerne bringer komfort til os beboere, som en eksklusivitet til rummene fylder de en væg, der kunne virke som en afvigelse fra noget, hvis de ikke var der.

Processen med at vælge et gardin, samle/montere det er alligevel ikke gjort. Man køber det ikke og stiller det mod væggen, som man lægger et tæppe på gulvet… Ikke desværre, det kræver lidt mere matematik og savoir faire! Det er rigtigt, at du altid har løsningen med at hyre en fagmand, som udfører hele processen med at samle gardinerne fra A til Z, men budgettet er generelt højt, så vi giver dig nogle tips, så du kan klare det selv og spare penge!

Fra måling af vinduet, valg af stof og gardinskinne, placering af stangen og andre detaljer er alle dækket i disse trin, der skal følges for at samle dine gardiner med succes. Smukke, velsamlede gardiner garanterer et spektakulært rum. Ja, fordi de er overalt, i huset… arbejdet er hårdt. Vi må hellere starte nu, ikke? Så bliv inspireret, for den bedste inspiration er her hos homify!