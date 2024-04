9 ting, du skal vide om PEX VVS

Det er ret nemt at samle pex-rør. For at skære røret til den krævede størrelse, bruges en rørskæresaks. En rømmer eller presse bruges til at udvide røret for at rumme forbindelsen. For at lave forbindelserne bruges et specifikt værktøj, der skyder metalklemmen over røret, hvilket skaber mekanisk tæthed mellem røret og forbindelsen. Et simpelt tjek med det blotte øje er nok til at vurdere installationens succes.

Rørene skal monteres med individuelle ledninger for hvert sanitetsapparat og alle ledninger tilsluttes i sidste ende til en central boks, med eller uden individuelle afspærringshaner.