Alt om vindueskarme og karme + 15 billeder til inspiration

Karm, brystværn, vindueskarm? Begreber i arkitektur er forvirrende, ikke sandt? Der er masser af begreber, tusindvis af ord, og for at gøre tingene mere komplicerede, er der stadig nogle, der bliver forvirrede og bruger dem næsten i flæng, på trods af at de ikke betyder præcis det samme!

For de førnævnte elementer er det præcis, hvad der sker: Karm og brystværn er ikke helt det samme, men ordet bruges ofte til at betegne det samme, og udtrykket vindueskarm er ækvivalent, hvilket øger forvirringen. Men én ting kan vi alle blive enige om – der er ikke noget mere charmerende end at se vaser med blomster i vinduerne!

Hvis du står over for dette dilemma, fordi du skal bygge et hus eller rehabilitere en gammel bygning, er homify her for at hjælpe dig. I dag taler vi om vindueskarme, brystninger og karme, og forklarer i detaljer hvert koncept, materialer, priser og andre vigtige detaljer for at hjælpe dig med at vælge med succes, alt sammen ledsaget af femten inspirerende vinduesbilleder fra vores fagfolk. Gå ikke glip af det!