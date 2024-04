Hvad er det bedst egnede materiale til køkkenborde?

For det første er det vigtigt at understrege, at laminerede borde ikke må forveksles med andre laminerede materialer, såsom lamineret træ. Lamineret træ er et materiale, der består af et par lag tyndt træ, der bruges til fremstilling af gulve, men ikke til fremstilling af bordplader!

Bordplader fremstillet af ægte træ er kendt som bordplader i massivt træ, mens laminatmateriale er et materiale, der består af et lag vinyllak, efterfulgt af et lag papir eller et plastmateriale, som giver udseende, og et HDF-lag.

Disse bordplader har glatte overflader og kommer i et stort udvalg af farver og mønstre. De kan holde længe, når de bruges omhyggeligt, men de er ikke så holdbare som sten eller kompositmaterialer. Det er næsten umuligt at reparere dem, når du efterlader en varm pande på dem.