42 ideer til at skabe en lille og overraskende have

Ikke alle er så heldige at have en stor, frodig have. Faktisk må vi nogle gange nøjes med et lille og ret upersonligt rum, som dog med lidt fantasi kunne forvandles til et charmerende og fascinerende hjørne. Hvis du er en af disse mennesker, vil du kunne lide denne idébog med 42 forslag til en lille og overraskende have. Der er mange ideer til, hvordan du kan gøre dit udendørs hjørne til et meget behageligt rum. Lad dig inspirere…