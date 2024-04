Elegant og hyggelig lejlighed lige som du altid har ønsket dig

Home staging for at promovere boliger til salg betyder at vise potentielle kunder det fulde potentiale i boligens rum. Det handler om at give en følelse af et personligt tilpasset hjem, så købere føler sig godt tilpas og betragter købet fra et mere realistisk og intimt perspektiv, sætter pris på gode levevilkår og smuk udsmykning, og til dette er det vigtigt at have gode indretningsarkitekter!

Det var med denne komfort i tankerne, at TRAÇO MAGENTA indrettede denne modellejlighed. Vores mening er, at hvis vi besøgte denne lejlighed, ville vi flytte ind den næste dag, hvis vi kunne! Lad os tage denne guidede tur trin for trin, og vi lover, at du i sidste ende vil have samme mening.

Denne entré sætter tonen for hele lejlighedens stil, hvor lyse nuancer og naturlige materialer giver et behageligt og indbydende miljø. Vi elsker den hvide knagerække med gulddetaljer, der fint står i kontrast til kommodens rustikke træ.