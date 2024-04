Artesisk borehul: Alt, du behøver at vide, før du starter dit projekt

Den kompetente enhed på det portugisiske fastland i spørgsmål om udstedelse af licenser for vandressourcer er det portugisiske miljøagentur gennem de hydrografiske regioners administrationsafdelinger (se artikel 8 i lov nr. 58/2005 af 29. december, ændret af Lovbekendtgørelse nr. 130/2012 af 22. juni).

Enhver interesseret part kan indsende en anmodning om forudgående information (PIP) til den kompetente myndighed vedrørende muligheden for at bruge vandressourcer til det påtænkte formål (i henhold til artikel 11 i lovdekret nr. 226-A/2007 af 31. maj). Denne anmodning har et tilknyttet administrativt gebyr på 100 € (et hundrede euro). Hvis bevilget, har du 1 år til at indsende en anmodning om brug.

Ifølge paragraf a) i nr. 3 i artikel 81 i lovdekretet udgør brugen af vandressourcer uden den respektive titel en meget alvorlig lovovertrædelse.

(Oplysninger indsamlet hos det portugisiske miljøagentur).

Det skal bemærkes, at der er en omkostning forbundet med at opnå tilladelsen til Grundvandsefterforskning og -indsamling, som betales direkte til APA. Forveksl ikke denne værdi med de værdier, der kan opkræves af borehulsfirmaer for deres service i forbindelse med procesinstruktion.