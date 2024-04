Stuk, gips, manipuleret gips og capoto: 7 ting, du skal vide

Gips er fremstillet af gips (hydreret calciumsulfat), en kalksten, der, når den pulveriseres og blandes med vand, skaber en mudret pasta, der er nem at arbejde med. En opvarmningsproces dehydrerer gipsets ioniske struktur, og slibning vil give et sandet, men fint resultat. Allerede i egyptisk tid blev gips brugt som mørtel, men primært til at støbe dekorative elementer. Gips er let at udvinde og er nogle gange endda til stede på overfladen.

Men af miljømæssige årsager bliver naturlig gips gradvist erstattet af syntetisk gips, såsom fosforgips eller sulfogips, som opnås ved afsvovling af røggasser fra kulforbrænding i energianlæg. Det er en måde at udnytte naturressourcer på en bæredygtig måde. På den anden side har undersøgelser vist, at syntetisk gips kan være udsat for strålingsrisici. Derfor foretrækkes det at bruge naturlig puds, især til intern brug.