Quinta do Vallado i Foz Côa | Casa do Rio: et idyllisk tilflugtssted ved bredden af Douro

Vinmarker ses på bredden af Douro. På bredden af Douro er der appelsinlunde. Ved bredden af Douro fødes digte og historier. Som dem fra Torga, som dem fra Alves Redol. Casa do Rio blev også født på bredden af Douro, en forlængelse af Quinta do Vallado Wine Hotel, der kun har seks værelser og har en privilegeret beliggenhed på terrasseret jord mellem vinmarkerne og Douro-floden.

Quinta do Vallado udvidede i det sidste årti området med sine egne vinmarker. Til dette formål blev Douro Superior valgt, som for ejerne syntes at være den mest gunstige placering. Quinta do Orgal blev derfor købt, i Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa, hvor plantningen af vinmarker begyndte. Skønheden og stilheden på stedet, som ikke efterlod nogen ligeglade, fortjente at blive delt, så ejerne besluttede at skabe, til vores lykke, en forlængelse af Vinhotellet.

Nu, i tilfældet med Douro, hvis landskab i 2001 blev klassificeret af UNESCO som et verdensarvssted, ville alt andet end en naturvenlig konstruktion ikke give mening. Bygningen er opført helt i træ og fremstår som ophængt – således med minimal påvirkning af jorden – over en vandlinje, hvor der stadig er en gammel appelsinplantage. Projektet er udført af arkitekt Francisco Vieira de Campos og består af 15 moduler, der danner en beholder, der byder på komfort, skønhed og funktionalitet. Værket er af Rusticasa.

Nysgerrig? Lad os se nærmere.