5 Oplysninger om Flydende Skærm – Hvad den bruges til, hvad den er, og hvad denne vandtætningsløsning koster

Menneskelige hjem er strukturer, der ligner fæstninger, men som ofte er meget mere skrøbelige, end de ser ud. For at give de bedste levevilkår og komfort og holde så længe som muligt, skal de være udstyret med flere egenskaber, især at være uigennemtrængelige for vandindtrængning.

Fugtighed er en af de faktorer, der mest bidrager til forringelsen af byggede strukturer og boligforhold, og er derfor en fjende, der skal bekæmpes!

Det er her, vandtætning kommer ind! Vi kalder vandtætning processen med at gøre et objekt eller en struktur vandtæt eller vandafvisende. Takket være vandtætning kommer vand ikke i kontakt med det isolerede materiale eller struktur, modstår skader forårsaget af det og trænger ikke ind i beboede områder, hvilket er afgørende for at øge komforten i bygninger, når det bruges på overflader i hele strukturen, men især i områder, der er stærkt udsatte for vand, såsom altaner, tage eller andre områder.

For at opnå en effektiv imprægnering findes der flere metoder og masser af materialer, og derfor er der en hel parallelverden omkring denne aktivitet, som vi i dag let berører. I denne homify-artikel taler vi om flydende vandtætningsskærm. Hvis du har spørgsmål om dette system og hvilke fordele det giver for din sag, så følg os!