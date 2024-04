Det portugisiske firma, der bygger smukke og prisvenlige modulboliger

Flere og flere vælger at bygge modulboliger. De er miljøvenlige, billigere, og da de præfabrikeres og monteres på stedet, undgås tidskrævende og ubelejligt arbejde. I mange lande er konceptet endnu ikke blevet udbredt, og det var først for nylig, at nogle banker begyndte at yde lån til opførelsen af denne type hus. Vi mener dog, at det er en niche, der går fremad frem for at gå tilbage.

Når vi udgiver artikler om præfabrikerede huse, viser vores læsere interesse og spørger os altid om virksomheder, der kan hjælpe dem med at bygge et hus af denne type. I dag vil vi præsentere dig for en: JGDS-EPA.

JGDS er et bygge- og ombygningsfirma, der dog adskiller sig fra andre ved at udforske koncepter for at bygge effektive, sikre, funktionelle og moderne huse. Kunderne kan vælge en modulær stålkonstruktion eller en trækonstruktion. Under alle omstændigheder vil det fremragende arbejde, som virksomheden har udført, snart fjerne tanken om, at disse huse er skrøbelige eller mindre tiltalende fra et æstetisk synspunkt.

Formåede vi at vække din nysgerrighed? Så følg os.