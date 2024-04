Alt om sandwichtegl: typer, mål og ideel installation

Teglsøm er de punkter, hvor der er størst sandsynlighed for utætheder, hvis arbejdet ikke udføres godt, og kravene til materialet ikke følges under projektet. Sømmene skal designes til at ligge præcist på panelerne, for at forhindre panelerne i at åbne sig under vind eller ved vedligeholdelse. Panelerne skal være godt placeret, med mindst 250 mm overlapning, så der ikke er tilbageløb af vand.