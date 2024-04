Hvad er den bedste termiske isolering til indvendige vægge?

Nu hvor du har alle oplysningerne, står det dig frit for at beslutte, hvilken type isolering der bedst passer til dit hjem. Sæt et budget, og tænk især på langsigtede fordele, samt de energibesparelser, du kan opnå ved at have en velisoleret bolig.

Bemærk : Priserne på isoleringsmaterialer kan variere mellem €3 og €50 pr. kvadratmeter for de mest udbredte typer.

