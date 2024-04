Sword of Saint George – 6 ting, du skal vide for at få mest muligt ud af denne plante

Sansevieria kan overleve under dårlige lysforhold uden at lide nogen skade. Derfor, hvis du leder efter naturlige planter, der kan tilføjes til arbejdsrum eller miljøer med lidt naturligt lys, er dette en plante at overveje.

Entréer, indre haver i vanskelige områder og endda badeværelser… Du kan regne med Sword of Saint George for et strejf af natur i dine indre rum.

I haver er denne plante fantastisk til at skabe grønne områder i mere skyggefulde dele af haven eller på terrasser og pergolaer. For et harmonisk og afbalanceret sæt bør du søge råd fra en gartner eller en landskabsarkitekt.

Men selvom planterne vokser godt under dårlige lysforhold, foretrækker de faktisk lys! Hvis du har muligheden for at placere dit Sword of Saint George i et lyst miljø, vil det have en meget hurtigere vækstrate. Det vil se smukt ud ved siden af et vindue i stuen eller soveværelset (hvor det hjælper med at rense luften til din søvn), men vær forsigtig med for meget direkte sollys, som kan brænde bladene, især i højsommeren.