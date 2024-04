Hvordan man bygger et hus i Portugal

Her bliver processen med at bygge et hus virkelig kompliceret! Men lad os forsøge at gøre det kortfattet…

1. – Hvis du ikke ved, hvad du kan bygge på din grund, eller hvis du skal købe en, før du overvejer at bygge, eller endda før du fortsætter med købet, bør du indsende en forhåndsplan til byrådet, hvor grunden er beliggende. Dette gøres for at forklare, hvad du agter at bygge i overensstemmelse med artikel 14 i lovdekret nr. 555/99 af 16. december med de nuværende ændringer. Som svar modtager du et informativt dokument, der angiver, om byggeri er tilladt på grunden eller ej, og de respektive juridiske eller regulatoriske betingelser, især i forhold til infrastruktur, administrative servitutter og byggerestriktioner, blandt andet. Hvis det er nødvendigt, bør du også anmode om mere detaljerede oplysninger om de begrænsninger, der gælder for den pågældende grund. Hvert byråd har sit eget skema, men svar på denne anmodning gives typisk mellem 20 og 30 dage senere, selvom det kan tage længere tid.

2. – Når du har modtaget disse oplysninger om muligheden for at bygge, er det fordi grunden ifølge kommunens Kommunale Helhedsplan (PDM) er udlagt som et område, hvor der er tilladelse til at opføre boligejendomme. Hvis grunden er en del af en udstykning, er det dog Detailplanen, som tidligere er blevet udarbejdet for udstykningen, og som er blevet godkendt af kammeret, der er mest relevant.

At købe jord i en underafdeling har visse fordele, da den ofte allerede har grundlæggende infrastruktur på plads, såsom elektricitet og spildevand, blandt andet. Det betyder også, at hvis du vælger en enkeltstående grund, skal disse konstruktioner opføres for egen regning.

3. – Næste skridt er at udføre en topografisk undersøgelse og udarbejde et arkitektonisk projekt, som derefter skal godkendes af kommunen. På dette tidspunkt bliver du nødt til at ansætte specialiserede fagfolk til at påtage sig ansvaret. Når disse dokumenter er godkendt, følger de specifikke projekter, det vil sige for spildevand, vand, gas, kommunikation, elektricitet mv., der er nødvendige for ejendomstypen.

4. – Det er på dette tidspunkt, at kommunen vurderer byggeprojekterne og udsteder byggetilladelsen.

5. – Endelig kan byggeriet begynde! Men tag det roligt. Medmindre du selv ønsker at stå for byggeriet og fungere som den udførende enhed , er det bedre at vælge en totalentreprenør med gyldig licens, forsikring og en ansvarlig ingeniør, som eventuelt kan være sikkerhedskoordinator på arbejdspladsen (en stilling, der også er obligatorisk). Husk, at du som projektejer i sidste ende er ansvarlig for alt, hvad der sker i projektet.

Ingeniøren vil stå for tilsynet og Arbejdsbogen, som også indeholder registreringer af alle relevante begivenheder i forbindelse med udførelsen af de licenserede eller godkendte arbejder, med det formål at levere de nødvendige informationer om projektets udvikling for alle involverede i byggeprocessen, især de kommunalt ansatte med tilsynspligten.

Når arbejdet er færdiggjort, og hvis der ikke er foretaget ændringer i det oprindelige projekt, sendes en meddelelse til rådet, og der anmodes om en brugstilladelse. Hvis der er foretaget ændringer i projektet, meddeles dette til kommunen for en revurdering. Hvis ændringsanmodningen godkendes, anmodes der om en brugstilladelse. Hvis den afvises, skal det vurderes, hvad der skal ændres. Ved anmodning om brugstilladelse indsendes de endelige tegninger i digitalt format samt inspektion- og vand- og spildevandscertifikater.

Hele denne proces er reguleret af lovdekret 555/99 af 16. december, som fastlægger den juridiske ramme for urbanisering og byggeri og de respektive aktuelle ændringer.