Tapetsering af ru vægge: Er det muligt?

Tapet var engang en stor dekorativ succes, da det blev sat på alle vægge, med blomstrede og gentagne motiver, og i alle husets rum kombineret med tæpper. Indretningen blev tung, men som bekendt er mode mode, og det, vi ikke synes er så smukt i dag, var en succes dengang. Vores børnebørn vil kunne sige det samme om 50 år. Men indtil da er vi overbevist om, at vi har det det bedste!

Efter denne store mode holdt tapet op med at være hovedpersonen og blev endda glemt for et stykke tid. Men sandheden er, at vi nu om dage bruger det igen, på en anden måde og med en bred vifte af mønstre og farver. Meget mere attraktive modeller, uden tvivl.

Inden for boligindretning vælger folk ofte kun at placere det på en af væggene, for eksempel ved hovedet af sengen, sofaen og andre muligheder. Væggene kan dog være ru, hvilket gør, at vi tøver med at anvende det. Hvis du har dette problem, så bliv hos os og find svaret på dit dilemma.