Affugter: tips til et fugtfrit hjem

Fugten i luften er nødvendig for vores komfort og sundhed. Men overskydende eller mangel på fugt i et hus kan forårsage mange problemer, hvad enten det er for beboernes sundhed, for møblerne, for husets struktur eller endda for energiomkostninger.

Vidste du, at den ideelle luftfugtighed for vores komfort bør være omkring 45 og 55 %? Hvis du har et fugtighedsniveau højere end disse niveauer, skal du bruge effektive løsninger, der kan reducere det. En mulighed er at anvende en eller flere affugtere i dit hjem. Men vi forklarer alle detaljerne i denne artikel. Læs med.