Hvilke typer opvarmning findes der, hvordan fungerer de, og hvor meget koster de?

Elektriske varmeapparater:

Disse er den mest grundlæggende version af elektriske varmelegemer: konvektorer. Et simpelt varmelegeme opvarmer luften, som derefter cirkuleres over varmelegemet. Selvom metoden er enkel, forbliver komforten basalt. Luften opvarmes på bekostning af fugtigheden, hvilket hurtigt kan gøre atmosfæren tør. Desuden fordeler denne type varmeapparater ikke varmen jævnt, medmindre du vælger en varmeblæser, som er mere støjende. Der findes modeller til under 50 euro, men vær opmærksom på varmeregningen. Selvom de er meget energieffektive for minimal komfort, er konvektorer et godt alternativ til opvarmning af et isoleret rum eller som en overgangsløsning, indtil et permanent varmesystem er installeret.

Radiator med strålepanel:

Disse fungerer også med elektricitet. I stedet for direkte at opvarme luften, opvarmer en radiatorvarmer en aluminiumsplade, som derefter spreder varmen mere jævnt gennem en perforeret stålplade. Varmen spredes vandret uden at udtørre luften, hvilket giver større komfort. Radiatorer med strålepaneler er meget mere effektive end elektriske varmelegemer og koster lidt mere, med priser (mellem 200 og 500 euro afhængigt af modellen). Det skal dog bemærkes, at de ikke altid er tilstrækkelige til at opfylde energikriterierne.

Blandede varmeapparater:

Det er muligt at kombinere fordelene ved elektrisk opvarmning og centralvarme takket være blandede eller kombinerede varmeapparater. Disse modeller fungerer som en konventionel varmtvandsbeholder og tillader dig at nyde varmen i de koldere årstider. Disse varmeapparater har en elektrisk modstand, der er i stand til at skifte varmekilden.