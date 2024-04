Melamin – 7 ting, du behøver at vide om dette essentielle materiale

Termolamineret

Termolaminat er det materiale, der oftest forveksles med melamin, men det har en markant anderledes fremstillingsproces.

Termolaminat fremstilles ved at overlappe 8 til 10 lag Kraft-papir belagt med termohærdende harpikser, oven på hvilket der lægges et ark dekorativt papir dækket af et lag beskyttende harpiks kaldet et overlay . Dette sæt føres under højt tryk ved høj temperatur for at tillade polykondensation af harpikserne. Den sidste del ligner processen for at lave melamin, ikke? Forskellen er, at melamin kun har ét lamineret lag og bruger væsentligt lavere tryk og temperatur. Derfor kaldes melamin også for direkte tryklaminat eller lavtrykslaminat.

Termolaminat er cirka 0,7 mm tykt. Det er meget stærkt og modstår slid og høje temperaturer. Det kan placeres på forskellige materialer såsom krydsfinér, fiberplader eller massivt træ.