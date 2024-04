Fordele og ulemper ved saltvand i svømmebassiner

Foråret er her, og med det kommer noget af den varme og sol, som danskerne elsker så højt! Sommeren er allerede i sigte, og så hvis du har en swimmingpool eller planlægger at få en, er det nu, du skal gå fra planer til handling og starte byggeriet, eller udføre planlagt vedligeholdelse og/eller de nødvendige reparationer for at få det friske vand klar til varmen.

Der er flere systemer til vedligeholdelse af poolvand, såsom den klassiske brug af kemikalier, saltvand eller innovative ultraviolette systemer. Brugen af klor er blevet mere og mere kontroversiel, og der er dukket alternativer op, nogle med flere og andre med færre fordele, men det er fortsat den mest udbredte metode i danske svømmebassiner. Hvorfor? For på trods af fordelene ved de nye systemer, er ulemperne stadig betydelige.

Saltvandsbassiner er opstået som en trend som et alternativ til traditionelle klorbassiner. Begge har fordele og ulemper, så læs videre her for at finde ud af, om en saltvandspool er ideel for dig!