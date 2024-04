15 præfabrikerede/modulære og portugisiske huse

Casa Tejo er designet til at kunne udvides efter familiens behov. Basismodellen har en kerne på 64 m², som kan være enten en T1 eller T2, og der kan tilføjes et eller flere moduler, en altan, en pergola og et soveværelse. Den mest basale model er en T1 (64 m²) med meget generøse arealer, bestående af 1 soveværelse, et badeværelse, stue og åbent køkken.

T2-modellen (64 m²) udnytter pladsen optimalt med 2 soveværelser, et badeværelse, stue og et køkken i et åbent rum -koncept. T3-modellen har et areal på 86 m², som inkluderer et ekstra soveværelsesmodul og en overdækket altan ved siden af stuen. Det er muligt at tilføje yderligere moduler til enhver tid, så huset kan vokse efter behov.

BELIGGENHED: Funchal

SAMLEDE DIMENSIONER: 13 × 3 × 6,5 m / 86 m² (længde, højde, bredde / areal)

SAMLET PRIS €48,00