Et moderne familiehus bygget for 21 tusinde euro

Hvis du vil bygge dit eget hus og er tiltrukket af den moderne stil og nutidige materialer, men ikke kan undvære hyggen i et lille hus og en generøs mængde naturligt lys, så er det projekt, vi skal vise dig i denne idébog, noget for dig.

Det er en ejendom med kun én etage, der fremstår integreret i et grønt og frodigt naturlandskab. Vi inviterer dig til at deltage for at lære om byggeprocessen. Det er værd at nævne, at dette hus, som er bygget i Thailand, er relativt billigere sammenlignet med traditionelle huse i Portugal. Husk dog at tjekke vores liste over arkitekter og bygherrer for at høre om priser. Der findes præfabrikerede huse til meget overkommelige priser og af høj kvalitet!





Lad os gøre det.