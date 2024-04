10 gaver at give til dem, der har et nyt hjem

Traditionen med, at naboer giver gaver til den nye person, der lige er flyttet ind i bygningen eller kvarteret, er ikke så almindeligt blandt os, især ikke når det kommer til at byde nye naboer velkommen – i dette aspekt er vi ikke så imødekommende et land.

Men at gøre det, når en ven eller et familiemedlem køber eller flytter i et nyt hus, er noget andet – i denne situation er det næsten obligatorisk at give en indflyttergave, især hvis de kære holder en fest for at indvie det nye hus!

Problemet er at vide, hvad vi skal give… Vi ønsker ikke at være for intime, men hvis vi giver noget generelt eller uinteressant, kan vi risikere, at vores gave gives veidere ved den næste festlige lejlighed, der opstår i livet for værterne. Og det er der ingen, der ønsker, vel?

Hos homify kender vi dette dilemma, og vi elsker at give indflyttergaver, selv til nye naboer, fordi det er en glimrende måde til at få nye venner og starte et godt forhold til dem, der vil bo så tæt på os.

Så i dag bringer vi dig 10 ideer til indflyttergaver, som alle kan bruge hver dag. Tag nu et kig på dem!