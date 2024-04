Dette hus ser ud til at være en-etagers. Men der er to!

Sten er et byggemateriale, der altid har været brugt, ikke kun fordi det er en gave fra vores Moder Natur, men også på grund af dets skønhed og modstand, der har fanget mennesker siden historiens begyndelse. I dag er ingen undtagelse, og sten er et af de mest værdsatte og ønskede materialer til at bygge huse. Når alt kommer til alt, hvem vil ikke gerne bo i et stenhus? Vi mener, at det er et materiale, der skaber konsensus.

I denne idébog vil vi besøge et hus, der helt sikkert vil betage dig. Det er et enfamiliehus beliggende i Spanien. Stenhuset fremviser en rustik stil udvendigt, men indvendigt overrasker det os med sine mere moderne elementer. Dette hus blev bygget af Huga Arquitectos, og vi er sikre på, at du vil kunne lide det lige så meget som vi gjorde.