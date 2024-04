Renovering af små badeværelser – find ud af, hvordan du gør det, og hvor meget det koster!

Dette er en renovering, der vil ende med at blive uundgåelig, uanset om det skyldes stilen eller bevaringstilstanden. Men tro ikke, at du skal købe et toilet, der passer til håndvasken! Faktisk er disse typer løsninger ret ude af mode.

Udskiftning af toilettet, eller VVS, kunne være drivkraften til at begynde at renovere gamle badeværelser, så hvis det er tid til dette element, der er så grundlæggende for vores velvære, så forhast dig ikke. Vælg meget omhyggeligt, baseret på æstetik, men også baseret på din komfort og anatomi. Der er fritstående toiletter (forbundet til gulvet) og væghængte toiletter til din rådighed, som giver et super moderne udtryk til miljøet, samt er mindre dominerende i et lille rum. Se billeder og besøg specialbutikker for at finde den perfekte model, der passer til dit budget.

Vid, at et nyt, moderne, fritstående toilet med tank af god kvalitet vil koste dig over 1000 kr. Et væghængt toilet vil koste lidt mere, omkring 1500 kr. Og glem ikke at hyre en blikkenslager! Amatørarbejde giver generelt dårlige resultater med vandlækager og infiltrationer, som ingen ønsker.