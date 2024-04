100 m² for kun 50.000 €

Programindholdet i dette hjem omfatter to soveværelser, et badeværelse, en stue og et tekøkken, der giver dig mulighed for at tilberede lækre måltider. Alle disse rum er tæt forbundet med det ydre gennem de store vinduer, som vi ser her.

Hvis du kan lide dette eksempel, så tjek også disse 15 præfabrikerede/modulære og portugisiske huse ud!