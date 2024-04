De mest egnede materialer til badeværelsesbeklædning

Træ blev ikke altid set positivt som en metode til at dække gulvet eller væggene på et badeværelse, men sandheden er, at denne idé er fuldstændig forældet. I dag er det helt rentabelt at dække et badeværelse med træ, og rummet vil være meget mere indbydende og behageligt. Ideel til naturlig dekoration.

Hvis du vælger dette materiale, skal du vælge et brandsikkert træ, såsom teaktræ, eller et, der har gennemgået en vandafvisende behandling, for at sikre en god tætning. Undgå også flydende gulve, da der kan trænge vand ind mellem lamellerne.