Find ud af den ideelle størrelse på garagen til 2 biler og modeller

For at kunne opbevare to biler skal du planlægge at bygge en garage, der er stor nok til at rumme to køretøjer. En dobbeltgarage giver dig mulighed for at parkere to biler beskyttet mod vind, regn og sol… Placeringen, størrelsen og formen på denne bygning afhænger i høj grad af to kriterier: dit terræn og dine behov. Du bør også overveje de mulige konfigurationer af en dobbeltgarage. Du har valget mellem at parkere de to biler side om side eller efter hinanden. Faktisk har konfigurationen stor betydning for prisen på garagen.

Hver af disse konfigurationer (side om side eller efter hinanden) har sine fordele og ulemper. Kriterier som den praktiske anvendelse, den nødvendige plads på grunden og konfigurationen af dit hjem er vigtige at overveje for at træffe det rigtige valg.

Den side om side-garage:

Som navnet antyder, er køretøjerne parkeret ved siden af hinanden i denne type garage, som har en stor døråbning for begge køretøjer. I dette tilfælde er det nødvendigt med præcis måling, og derfor skal man planlægge et større budget. Alternativt kan der være to standarddøre adskilt af en betonsøjle, hvor hver bil har sin egen dør. En side om side-garage giver dig mulighed for at tage et hvilket som helst køretøj ud på ethvert tidspunkt uden at skulle foretage yderligere manøvrer. Indvendigt kan rummet adskilles af en solid skillevæg, en halvvæg, enkle søjler eller stå frit. Det er almindeligt at placere denne type garage under huset, da det at designe den i haven ville være for invasivt.