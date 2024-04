Den bedste solorientering til dit hjem. Find ud af det her!

At bygge et hus fra bunden er en stor udfordring. Alt kan vælges og justeres efter kundens krav og forventninger ved hjælp af fagfolks viden. Den første store beslutning sker i udvælgelsen af ​​lokaler og jord og den deraf følgende implementering af bygningen. Denne fase af projektet er grundlæggende for den efterfølgende funktion af hjemmet, og det er nødvendigt at forstå, at hvert land har sine særlige forhold, der varierer afhængigt af klimaet og soleksponeringen. Vi ved alle, at solen står op i øst og bevæger sig mod vest, hvor solens stråler er større i sydlig orientering i modsætning til nord.

Selv i hvert område varierer den bedste orientering til at bygge dit hus selvfølgelig. Steder, hvor temperaturen når høje værdier, gør det nødvendigt at beskytte et hus mod overskydende solenergi. Steder, hvor klimaet er koldere, gør det at foretrække at åbne huset mod syd og drage fordel af enhver solstråle.

I denne artikel vil vi informere dig om, hvordan du bør orientere dit hjem og få mest muligt ud af solenergien for at reducere gas- eller elregningen i sæsoner med de højeste temperaturer.