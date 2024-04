Gipspladevægge: Alle oplysninger, fordele og ulemper!

De eksisterende typer gipsplader er direkte relateret til deres tilsætningsstoffer, deres modstandsdygtighed og deres tykkelse.

Der er typisk omkring fem typer gipsplader med forskellige egenskaber og priser:

- N-plader, eller standard – er de mest almindelige plader, lavet af hvid gips af høj kvalitet samt lysegrå eller hvid cellulose. Dette materiale er det mest brugte i alle former for dekorations- og murværksanvendelser.

- TEC-plader – med egenskaber, der ligner standardpladerne, er disse plader dog mere modstandsdygtige og er derfor meget brugt til konstruktion af gennemgående lofter.

- WA-plader – disse gipsplader er behandlet for at opnå vandmodstand, hvilket gør dem vandafvisende. Behandlingen består i at indarbejde silikoneolie i de ydre lag og gipskernen. Disse plader har normalt et grønt cellulose-lag for at være let genkendelige, og de er meget brugt i køkkener og badeværelser.

- FOC-plader – disse plader inkorporerer glasfiber i gipskernen, hvilket gør dem meget modstandsdygtige over for brand. For at skelne dem har de normalt et lyserødt ydre cellulose-lag.

- FON-plader – er støjisolerende plader. Disse plader er perforerede, og overfladecellulosen indeholder noget glasfiber for at forbedre den akustiske absorption. De er fremragende til offentlige rum såsom hoteller, biografer og restauranter, men de bruges også i boligprojekter.

- GD-plader – Dette er de mest modstandsdygtige plader over for stød, og de er kendt for deres høje hårdhed. Dette materiale er ideelt til rum med intens trafik af mennesker som hospitaler, kommercielle virksomheder eller skoler.