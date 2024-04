Jul i Brasilien – Skikke og traditioner

I Brasilien tilberedes julemiddagen dagen før. Når slutningen af den 24. nærmer sig, begynder vi at organisere måltidet til den følgende dag. Den 25. begynder fejringen af julen. Folk spiser generelt middag den 24., og den 25. spiser de frokost for at samle familie og venner. Julemiddagen involverer mange forberedelser og ritualer. Alt for at gøre juleaften simpelthen perfekt.

Det første skridt er at tænke på den særlige dekoration for den dag. Mange familier kan godt lide at pynte bordet med en munter dug og lægge masser af frugt, der matcher det supertropiske klima, der mærkes på denne tid af året i Brasilien.

Brasiliansk middag er anderledes end alle andre lande, da den serveres ved midnat. Men selvfølgelig spiser børnefamilier lidt tidligere. Traditionen tro samles familie og venner efter julemiddagen i stuen, hvor der udveksles gaver og spilles hemmelige julemandsspil. Her benytter de lejligheden til at hygge sig.