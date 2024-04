Hvilket arbejde kræver ikke en tilladelse?

Når det drejer sig om udsmykning, ændringer i opstillingen, placering af møbler, og mindre arbejder såsom opsætning af gardiner, ophængning af billeder, hylder og andre små detaljer, er der ikke behov for en byggetilladelse. Du har friheden til at gøre, hvad du ønsker i dit eget hjem. Det står dig frit for at søge assistance fra en dekoratør eller en indretningsarkitekt for at implementere disse ændringer. Tøv ikke med at anmode om et uforpligtende tilbud direkte gennem vores platform.

Vi gør dog opmærksom på to situationer:

- Vær opmærksom på støjniveauet, når du flytter møbler, borer i vægge, hamrer og udfører andre småarbejder, især hvis du bor i en lejlighed eller et dobbelthus. Støj er ikke tilladt mellem kl. 23.00 og 07.00, og overtrædelse kan medføre bøder fra 200 euro til 2.000 euro.

- Hvis du bor i en lejet lejlighed, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse fra din udlejer før udførelse af visse arbejder, som for eksempel boring eller maling af vægge. Sørg for at have alt aftalt skriftligt for at beskytte dig selv.