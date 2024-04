De 4 bedste malingstyper til vægge med fugt

Akrylmaling er en vandbaseret maling. Det er at foretrække frem for glycerinmaling, fordi det praktisk talt ikke lugter og tørrer hurtigt. Ydermere er den mere miljøvenlig, har god vanddampgennemtrængelighed og er let vaskbar. For et godt resultat skal du vælge en akrylmaling af god kvalitet. Det vil ofte kun kræve et lag og vil forblive smukt over tid.

En kvalitets akrylmaling koster i gennemsnit €21 pr. 10 m².